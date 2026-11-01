Eskişehir'de operasyon! 4 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Vural Sokak'taki bir eğlence işletmesinde, müşterisinin bilgisi dışında banka kartından fazla para çekildiği ve duruma itiraz etmek için yeniden işletmeye gittiği sırada darbedilerek cep telefonu ve 3 bin lirasının zorla alındığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yağma ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde işletme sahibi S.M, İ.U, M.G. ve O.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır