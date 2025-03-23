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  4. Antalya’da 'u' dönüşü kazaya sebep oldu! Motosiklet otomobile çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya’da 'u' dönüşü kazaya sebep oldu! Motosiklet otomobile çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 10:32
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya’da 'u' dönüşü kazaya sebep oldu! Motosiklet otomobile çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden gelip İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Musa A. Ç.'nin kullandığı 07 BTJ 101 plakalı Motosiklet, kavşağa geldiğinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan Edip A.'nın kullandığı 34 GD 0024 plakalı FIAT marka otomobile çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Musa A.Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş D.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet kaza
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