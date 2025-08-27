HABER

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Antalya'da son bir haftada uyuşturucuya yönelik 15 ayrı olayda 15 şüpheli yakalanırken 7'si tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 ayrı olayda 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 125 olayda 126 kişi yakalandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda da uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 8 kişi yakalanırken, 6'sı cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 804 gram eroin, 406 gram esrar, 387 gram metamfetamin, 237 adet sentetik ecza, 65 gram kokain, 35 gram ve 200 adet, yaklaşık 44 bin 715 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar TL ve döviz ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 815 kişiye eğitim verildi.

