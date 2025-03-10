HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da vahşet! Düğün hazırlığı olan evden cenaze çıktı... Eşini satırla acımasızca katletti: "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu"

Antalya'da vahşet! Düğün hazırlığı olan evden cenaze çıktı... Eşini satırla acımasızca katletti: "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu"

10.03.2025 14:14
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
10.03.2025 14:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26) ve Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) kısa süre önce nikah yapıp evlendi. Düğün hazırlığında olan çift iddialara göre maddi nedenlerden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sakman, eşine satırla saldırdı. Genç kadının vücudunda çok sayıda satır darbesi tespit edilirken, annenin feryatları yürek dağladı. Acılı kadın, "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti.

Kan donduran olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi.

36

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAKİ ÇİFT MADDİ SORUNLAR NEDENİYLE TARTIŞTI

Antalya'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26) ve Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) arasında tartışma çıktı. Uzun süredir birlikte olan ve kısa süre önce resmi nikah kıyarak düğün hazırlıklarına başlayan çift arasında bir süredir maddi sorunlar nedeniyle yaşanan tartışmalar dün de devam etti. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

74

POLİSLER GENÇ KADINI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içerisinde Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

2

KADININ VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA SATIR DARBESİ BELİRLENDİ

112 Acil Sağlık ekipleri sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre ise eşinin bıçaklı saldırısından dolayı yaralı olduğu belirtilen Halit Can Sakman ise polis ekiplerine teslim olurken, tedavi edilmek üzere ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN KENDİSİNE BIÇAKLA SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Hastanede tedavisi süren Halit Can Sakman'ın ilk ifadesinde tartışma sırasında Sevcan Demir Sakman'ın bıçakla kendisine saldırdığını, bıçağı eşinin elinden aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

"GÖZÜ AÇIK GİTMİŞ, DELİK DEŞİK ETMİŞ YAVRUMU"

Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak Antalya'ya gelen Sevcan Demir Sakman'ın annesi Antalya Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı anne, "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti. Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından genç hemşire Sevcan Demir Sakman'ın cenazesinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bursa polisinden anlamlı eğitim! 4 binden fazla vatandaşa ulaşıldıBursa polisinden anlamlı eğitim! 4 binden fazla vatandaşa ulaşıldı
Maaş alamayan güvenlik görevlileri eylem yaptıMaaş alamayan güvenlik görevlileri eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya cenaze düğün satır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faiz düşünce ona yöneldiler! 'Parayı bir yere koymak istediğinde...'

Faiz düşünce ona yöneldiler! 'Parayı bir yere koymak istediğinde...'

Samsunspor Başkanı'nın Kulüpler Birliği grubuna attığı video ortaya çıktı

Samsunspor Başkanı'nın Kulüpler Birliği grubuna attığı video ortaya çıktı

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar…

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar…

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

CHP'li Enginyurt'tan çok ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

CHP'li Enginyurt'tan çok ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.