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Antalya’da ve Muğla’dan gelen köpek balığı görüntüleri korkuttu! İnanılır gibi değil; Tekneye saldırdı...

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Muğla ve Antalya’dan peş peşe gelen kıyıya yakın bölgelerdeki köpek balığı görüntüleri tedirgin etti. Datça kıyılarında çekilen görüntülerde köpek balıkları sadece görülürken Antalya’dan gelen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Tekneye saldırdı, GPS cihazını parçaladı. İşte o anlar…

Antalya'da kaydedilen görüntülerde oğluyla denize açılan bir baba, kıyıya üç kilometre uzaklıkta Mako cinsi bir köpek balığıyla karşılaştı. Hayvanın tekneye vurduğu ve GPS cihazını parçaladığı anlar kameraya böyle yansıdı...

Antalya’da amatör balıkçılık yapan Savaş Güzel’in çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Güzel'in oğluyla denize açıldığı esnada Mako cinsi ve 200 kiloluk bir köpek balığı tekneye saldırdı. Köpek balığı, teknenin GPS cihazını parçalarken, sintine kısmına da vurdu. O anları kaydeden Güzel, panik anları içinde çocuğuna köpek balığını gösterirken yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 200 kiloluk bir köpek balığı... Mahvetti çapamı. Yine böyle bir vaka önceden başımıza gelmişti. Hiç beklemediğim bir şeydi. Arkadaşlar sanal çapamı, GPS'imi bir ısırdı... Allahtan bize bir şey yapmadı ama hala burada... Kıyıya üç kilometre uzaklıktayız"

MUĞLA'DA KIYIYA YAKIN BÖLGEDE 2 KÖPEK BALIĞI

Muğla’nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşları hem şaşırttı, hem de tedirgin etti. Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu’nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkarak bir süre gözlemlendi.

Açık denizden avlanmak için kıyı bölgesine geldikleri tahmin edilen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, suyun hemen altında süzülen iki köpek balığının bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle köpek balıklarını izlemeye devam etti. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Datça köpek balığı
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