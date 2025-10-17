HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da yangın çıkan evdeki muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde yangın çıkan müstakil evdeki muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da yangın çıkan evdeki muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Olay, Kökez Mahallesinde müstakil bir evin 1. katında mutfak kısmında meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde bulunan muhabbet kuşu kafesi ile birlikte dışarı çıkartıldı.

Antalya da yangın çıkan evdeki muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı 1

"İTFAİYE EKİPLERİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Mahalle sakini Aydın Güngör, "Mutfakta çıkmış yangın, başka yere de sıçramadı. Evde sadece canlı olarak kuş vardı o da çıkartıldı. İtfaiye ekipleri zamanında gelerek yangını söndürdüler. Çok şükür evlerimize sıçramadan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Antalya da yangın çıkan evdeki muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı 2

(İHA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaddafi'nin oğlu için 11 milyon dolarlık kefaletKaddafi'nin oğlu için 11 milyon dolarlık kefalet
Düzce'de havaya ateş açan 5 şahıs yakalandıDüzce'de havaya ateş açan 5 şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.