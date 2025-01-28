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  4. Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü! Sordukları soru yürek burktu: "Annem kızar, param yok"

Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü! Sordukları soru yürek burktu: "Annem kızar, param yok"

28.01.2025 14:25
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
28.01.2025 14:25
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Antalya’da bir gecekonduda çıkan yangında, alevlerin ve dumanın arasında mahsur kalan üç küçük çocuk, ölümden döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan çocukların sorduğu soru herkesin yüreğini burktu...

Olay, dün 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan üç küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi.

Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti.

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Çocuklardan biri, "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annem kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

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"ANNEMİN PARASI YOK"

8 yaşındaki erkek çocuğun "Annemin parası yok" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 6 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda vatandaşlar çocukların yalnızlığına tepki gösterdi.

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“DEVLET BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMALI”

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, “Bu çocukların annesi sürekli dilenmeye gidiyor, babası ise cezaevinde. Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı. Bu çocukların devlet tarafından güvence altına alınmasını istiyoruz” dedi.

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ÇOCUKLAR ÇİKOLATAYLA SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ambulans içindeki üç çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı. Yangının sobadan kaynaklanan bir kazadan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın gecekondu çocuklar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gerçek bu kadar Yakın aslında ,
Dünya Türkiye yüzyılını yaşıyor. bu yüzyıl Türkiyenin yüzyılı oluyor.
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