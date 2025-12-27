HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da 70 yaşındaki yaşlı kadın, evinin oturma odasında kızı ve kızının erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini Fatmana Karamık'ı (70) ziyaret etmek için erkek arkadaşıyla birlikte eve yedek anahtar ile giren M.K., annesi Fatmana Karamık'ı oturma odasında yerde yatıyor halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fatmana Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Karamık'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde alınan sözlü ifadede M.K.'nin, annesini en son birkaç gün önce gördüğünü söylediği öğrenildi. M.K. ile erkek arkadaşı İ.K., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da acı olay! Yaşlı kadın evinde ölü bulunduAntalya'da acı olay! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Kapıcının ifadesi ortaya çıktıÇöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Kapıcının ifadesi ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.