Ferrari'nin ilk elektrikli aracı Luce'da Apple esintileri!

Ferrari, İtalyanca'da 'ışık' anlamına gelen "Luce" ile adlandırılan ilk elektrikli aracının, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive tarafından tasarlanan iç mekanını gösterdi.

Jony Ive, Mac'ten iPhone'a kadar Apple'ın en ikonik ürünlerini şekillendirmişti. Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli aracının tasarımında da Ive'ın imza niteliğindeki bazı özelliklerinin olması dikkat çekti.

TASARIMDA APPLE ESİNTİLERİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Jony Ive, MacBook'ların tek parça alüminyumdan şekillendirildiği Apple'ın kendine özgü yekpare tasarımının öncüsüydü. Tıpkı bir MacBook veya en son iPhone gibi, Ferrari Luce'un iç mekanı da hassas bir şekilde işlenmiş anodize alüminyum bloklarından oyulmuş.

Aracın kontrol paneli ve vites kolu da bir iPhone'da bulabileceğiniz camın aynısından, Gorilla Glass adı verilen özel olarak sertleştirilmiş bir malzemeden yapılmış.

Göstergeler ise analog gibi görünse de aslında tıpkı iPhone'lardaki gibi OLED ekranlardan oluşuyor.

Vites kolu ise lekelenmeyi ve parmak izlerini önleyen yarı mat bir kaplamaya sahip, şeffaf bir camla kaplanmış. Bu da G4 Cube ve Apple iSub hoparlörleri gibi Ive'ın cam tabanlı tasarımlarıyla benzer taşıyor.

DOKUNMATİK EKRANLARA MEYDAN OKUYAN YAKLAŞIM

Sürücüye veya yolcuya dönebilmesi için bir yuvaya oturtulmuş ekran iPad'e benziyor ve araç içindeki tek dokunmatik arayüzü oluşturuyor. Ive'ın tasarım geçmişine bir başka selam niteliğinde olan bu ekran, Apple Watch'u andıran küçük bir dijital saatle donatılmış.

Dokunmatik ekran küçük bir avuç içi dayanağının üzerine monte edilmiş, böylece sürücü elini ekranın üzerine koyup bakmadan kontrollere dokunabiliyor.

FİZİKSEL KONTROLLERE DÖNÜŞ

Ive'ın Apple mirasından belki de en büyük sapma, Ferrari Luce'daki fiziksel kontrollerin sayısı. Apple cihazlarından mümkün olduğunca çok düğmeyi atmasıyla meşhurken, Luce tam tersi yönde ilerlemiş.

Direksiyon simidi ve kontrol paneli; büyük metal kadranlar, anahtarlar ve düğmelerle bezenmiş. Hatta dikiz aynasının yakınında sis farlarını, buğu çözücüleri ve kalkış kontrollerini çalıştırmak için anahtarların bulunduğu büyük bir tavan paneli bile var.

FERRARI LUCE İÇİN DETAYLAR GİZEMİNİ KORUYOR

Ferrari, Luce'un nihai detayları hakkında suskunluğunu koruyor. Aracın motoru, batarya kapasitesi ve dış tasarımı gibi önemli detaylar hala bir sır.