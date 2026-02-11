HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ferrari'nin ilk elektrikli aracı Luce'da Apple esintileri!

Ferrari, "Luce" (Işık) adını verdiği ilk tamamen elektrikli aracının iç mekanını gösterdi. Aracın kokpiti, Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive tarafından şekillendirilirken, tasarımdaki Apple esintileri dikkatlerden kaçmadı.

Ferrari'nin ilk elektrikli aracı Luce'da Apple esintileri!
Enes Çırtlık

Ferrari, İtalyanca'da 'ışık' anlamına gelen "Luce" ile adlandırılan ilk elektrikli aracının, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive tarafından tasarlanan iç mekanını gösterdi.

Jony Ive, Mac'ten iPhone'a kadar Apple'ın en ikonik ürünlerini şekillendirmişti. Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli aracının tasarımında da Ive'ın imza niteliğindeki bazı özelliklerinin olması dikkat çekti.

TASARIMDA APPLE ESİNTİLERİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Jony Ive, MacBook'ların tek parça alüminyumdan şekillendirildiği Apple'ın kendine özgü yekpare tasarımının öncüsüydü. Tıpkı bir MacBook veya en son iPhone gibi, Ferrari Luce'un iç mekanı da hassas bir şekilde işlenmiş anodize alüminyum bloklarından oyulmuş.

Ferrari nin ilk elektrikli aracı Luce da Apple esintileri! 1

Aracın kontrol paneli ve vites kolu da bir iPhone'da bulabileceğiniz camın aynısından, Gorilla Glass adı verilen özel olarak sertleştirilmiş bir malzemeden yapılmış.

Ferrari nin ilk elektrikli aracı Luce da Apple esintileri! 2

Göstergeler ise analog gibi görünse de aslında tıpkı iPhone'lardaki gibi OLED ekranlardan oluşuyor.

Ferrari nin ilk elektrikli aracı Luce da Apple esintileri! 3

Vites kolu ise lekelenmeyi ve parmak izlerini önleyen yarı mat bir kaplamaya sahip, şeffaf bir camla kaplanmış. Bu da G4 Cube ve Apple iSub hoparlörleri gibi Ive'ın cam tabanlı tasarımlarıyla benzer taşıyor.

DOKUNMATİK EKRANLARA MEYDAN OKUYAN YAKLAŞIM

Sürücüye veya yolcuya dönebilmesi için bir yuvaya oturtulmuş ekran iPad'e benziyor ve araç içindeki tek dokunmatik arayüzü oluşturuyor. Ive'ın tasarım geçmişine bir başka selam niteliğinde olan bu ekran, Apple Watch'u andıran küçük bir dijital saatle donatılmış.

Ferrari nin ilk elektrikli aracı Luce da Apple esintileri! 4

Dokunmatik ekran küçük bir avuç içi dayanağının üzerine monte edilmiş, böylece sürücü elini ekranın üzerine koyup bakmadan kontrollere dokunabiliyor.

FİZİKSEL KONTROLLERE DÖNÜŞ

Ive'ın Apple mirasından belki de en büyük sapma, Ferrari Luce'daki fiziksel kontrollerin sayısı. Apple cihazlarından mümkün olduğunca çok düğmeyi atmasıyla meşhurken, Luce tam tersi yönde ilerlemiş.

Ferrari nin ilk elektrikli aracı Luce da Apple esintileri! 5

Direksiyon simidi ve kontrol paneli; büyük metal kadranlar, anahtarlar ve düğmelerle bezenmiş. Hatta dikiz aynasının yakınında sis farlarını, buğu çözücüleri ve kalkış kontrollerini çalıştırmak için anahtarların bulunduğu büyük bir tavan paneli bile var.

FERRARI LUCE İÇİN DETAYLAR GİZEMİNİ KORUYOR

Ferrari, Luce'un nihai detayları hakkında suskunluğunu koruyor. Aracın motoru, batarya kapasitesi ve dış tasarımı gibi önemli detaylar hala bir sır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmıştı! Zeynep Güneş ve Eskişehirli kadınlar Meclis'e geldiCumhurbaşkanı Erdoğan çağırmıştı! Zeynep Güneş ve Eskişehirli kadınlar Meclis'e geldi
Yemekten sonra 10 dakikanızı ayırın! Bağırsakları çalıştırıyorYemekten sonra 10 dakikanızı ayırın! Bağırsakları çalıştırıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple Ferrari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.