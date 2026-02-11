HABER

ABD bu sır olayı konuşuyor: Ünlü sunucunun annesi kaçırıldı! FBI görüntüleri paylaştı

ABD, ünlü sunucu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'nin gizemli bir şekilde kaybolmasını konuşuyor. Sır olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, FBI'ın paylaştığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, Guthrie'nin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie kayboldu. Guthrie'den en son 31 Ocak’ta haber alındığı belirtilirken, sır olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

FBI, NANCY GUTHRİE’NİN KAYBOLMASINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYIMLADI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin yeni bilgiler verdi.

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Patel, en son 31 Ocak’ta kendisinden haber alınan Guthrie’nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtti. Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri de kamuoyuna sundu.

Patel, FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie’nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir kişinin tespit edildiğini belirtti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI’ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesini isteyen Patel, kamuoyuna çağrıda bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Pima County Şerif Departmanı, Guthrie'nin Arizona eyaletindeki evinden kaçırılması hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tucson’un güneyinde trafik kontrolü sırasında yakalanan kişinin, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Pima County Şerif Departmanının, Tucson'un yaklaşık bir saat güneyindeki Rio Rico bölgesinde mahkeme kararıyla bir adreste arama yaptığı aktarılan açıklamada, aramanın saatler sürebileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ancak gözaltına alınan kişi ve arama yapılan adrese ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

FBI ise konuya ilişkin soruları Şerif Departmanına yönlendirdi.

"BAŞKAN TRUMP GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kamuoyuna sunulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini belirterek, "bilgi sahibi olanların FBI ile irtibata geçmesi" çağrısında bulundu.

"ANNEMİN HÂLÂ HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise Savannah Guthrie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Birileri bu kişiyi tanıyordur. Annemin hâlâ hayatta olduğuna inanıyoruz. Onu eve getirin” çağrısında bulundu.

Aile son günlerde dördüncü kez kamuoyuna çağrı yaptı. Nancy Guthrie’nin güvenli şekilde bulunması için ödeme yapmaya hazır olduklarını da açıkladılar.

Polis, Nancy Guthrie’nin günlük ilaç kullanması gerektiğini ve hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu bildirdi. Evde kapı zili kamerasının yerel saatle 01.47’de devre dışı kaldığı, kısa süre sonra hareket algılandığı ve 02.28’de kalp pili uygulamasının telefondan bağlantısının kesildiği aktarıldı.

Ev girişinde bulunan kan örneklerinin Nancy Guthrie’ye ait olduğu doğrulandı.

FİDYE NOTLARI VE SORU İŞARETLERİ

Yetkililer, Bitcoin üzerinden fidye talep edilen ve medya kuruluşlarına gönderilen bir e-postayı ciddiyetle incelediklerini açıkladı.

Daha önce belirlenen bir fidye süresinin dolduğu bildirildi. Olayla bağlantılı üç ayrı fidye notu iddiası gündeme geldi. Geçen hafta sahte bir fidye notuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

FBI, Nancy Guthrie’nin bulunmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 bin dolar ödül teklif etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

