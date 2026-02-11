Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! "Meyhane jargonu ile siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımız, çok kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti Grup Toplatısı'nın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

"MİLLETİMİZE TEPEDEN BAKANLARLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Eskişehir Mihalgazi'den gelen Belediye Başkanı Zeynep Güneş hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Yıllarca sırf baş örtülerinden ötürü kadınların eğitim, çalışma ve hatta seçilme hakkını gasp edenlerle Anadolu kadınının asırlardır üzerinde taşıdığı tülbentine, çarşafına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakanlarla mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum.

Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık, yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmedik.

Değerli kardeşlerim, bölgemizde ve dünyada kırılmalara şahitlik ediyoruz. İktidar ve ittifak olarak bunları yakınen takip ediyoruz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

SİVAS VE KARAMAN'A GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ

Değerli dava arkadaşlarım Kırgız edebiyatının abidevi isimlerinden Cengiz Aytmatov'un 'Gün olur asra bedel' ifadesinde anlam bulan bir dönemin göbeğindeyiz. En küçük hatanın vahim sonuçlar doğurduğu bu dönemde görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yüksek bir tempoda ülke ve milletimize hizmet için koşturuyoruz. Hepimiz şunun idarakindeyiz: Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Milletimiz kendisine hizmet etmemiz için gönderdi. Biz de bu vazifeyi ifa etmenin çabasındayız. Dış ilişkiler noktasında yoğun bir temas söz konusu. Geçtiğimi haftalarda kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Filistin, Suriye ve Sudan başta olmak üzere güncel meseleleri istişare ettik. Enerjiden savunmaya farklı alanlarda imzaladığımız 12 anlaşmayla buralardan döndük.

Yenilenebilir enerji açısından Suudi Arabistan'la imzaladığımız anlaşma kapsamında Suudi Arabistan ülkemizde güneş santralleri inşa edecek. Sivas ve Karaman'da güneş enerjkisi santralleri kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz.

Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye olarak kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız kardeşlerimi için de ayn ısını istiyoruz. Kendimiz için nasıl huzur, güvenlik istiyorsak nasıl istikrar ve kalkınma istiyorsak komşularımız için de bunları istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çabalarımız bunun içindir. Bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen temaslarımızın temel gayesi bölgesel barışa katkı sunmaktır. Hiçbir komplekse kapılmadan tüm aktörlerle görüşüyor, tamamen kardeşlik hissiyatıyla fikir ve görüşlerimizi paylaşıyoruz.

"SURİYE'NİN HUZURA KAVUŞMASI ARZUMUZDUR"

Son yıllarda çatışmalarla, kardeş kavgalarıyla, barbarlıkla anılan coğrafyamızın güvenlik ve esenlik yurduna dönmesi için çalışıyoruz. Bilhassa Suriye'nin 14 yıldır hasretini çektiği barışa ve huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Suriyeli kardeşlerimizin birlik ve kardeşlik içinde aydınlık geleceklerini inşa etmesi bizim samimi arzumuzdur.

Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir: Orada akan her damla kan bizi de yaralamaktadır. Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir. Suriye'ye vicdan merciinden bakan herkes şunu kabul edecektir: Kardeş Suriye halkı en güzeline layıktır. Herkes bunu haketmektedir. 18 ve 30 Ocak mutabakatlarının titizlikle uygulanmasını çok önemsiyoruz. Kalıcı barış ve istikrarın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, eski hataları tekrar etmemeli ve maksimalist taleplerle süreci akamete uğratmamalıdır. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum: Artık Suriye'nin kaynakları Suriye halkının tüm kesimlerine harcanmasının vakti gelmiştir.

"TÜRKİYE İZİN VERMEYECEKTİR"

Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır da bizimle aynı fikirde. Biz Ahmed Şara'nın ülkesini bir an önce ayağa kaldırmasına en yakın şahidiyiz. Son operasyonlarla işgalden kurtarılan yerlerde büyük teveccühün oluştuğunu görüyoruz. Yeşeren umutlar bir daha kara kışa dönmeyecektir. En başta Türkiye buna izin vermeyecektir.

Biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz, hep birlikte kalkınalım diyoruz. Halep'le birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Son operasyonlar sırasında hemen talimatlarımızı verdik. AFAD ve Kızılay'ı süratle harekete geçirdik. İlk etapta iki tırı Suriye'yle iletişim halinde Kürt kardeşlerimizin yaşadığı bölgelere sevk ettik. Türkiye olarak bize ne düşüyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getirdik. Ramazan-ı Şerif boyunca yardımlarımız artarak devam edecektir.

ERDOĞAN'A ÖZEL'E SERT YÜKLENDİ: "MEYHANE JARGANO İLE SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇSİN"

13,5 yıl boyunca sadece sustular, zulmü görmezden geldiler. Sınırımızın ötesinde ne olup bittiğini bile düşünmediler. On yıllar boyunca Arap ve kürtleri nasıl aşağıladıysalar, bugün de devam ediyorlar. Bu bağnazlıklarını görünce biz onlar adına hicap duyuyoruz. Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyor. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları çok net görüyor. Benim Arap vatandaşlarım hangi senaryoların taşeronu olduğunu çok iyi görüyor. Bunu sadece CHP genel başkanı görmüyor. Bu zatı parmağında oynatanlar görmüyor. Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını, proje üretmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonu ile siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin! Küfretmeden siyaset yapılmalı.

"ALLAH CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA SABIR VERSİN"

CHP'de gelen gideni aratır gerçeği hiç değişmiyor.

Millet dizi izlemeyi bıraktı her akşam çayı çekirdeği alıp CHP'nin skandallarını izlemeye başladı. Ne ararsan hepsi var. NE diyelim Allah bunlara akıl CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin."