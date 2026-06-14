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Antalya'da yıldırımın neden olduğu orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'da yıldırımın neden olduğu orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Bozburun mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bölgeye düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya da yıldırımın neden olduğu orman yangını kontrol altına alındı 1

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Ormandan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Serik Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Antalya da yıldırımın neden olduğu orman yangını kontrol altına alındı 2

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını
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