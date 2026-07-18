Antalya’da yolcu midibüsü alev alev yandı, sürücü yolcuları tahliye etti

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Doğu Garajı’ndan aldığı yolcuları Kızılağaç Mahallesi’ne götürmekte olan Bayram Özen’in kullandığı yolcu midibüsünün kısa süre sonra motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Sürücü Bayram Özen D-400 kara yolundan tali yola saparak Ulualan mevkiinde durdu. Aracın motor kapağını açtığı an alevler yükselmeye başladı. Özen ilk iş olarak aracın kapılarını ve bagajını açarak yolcuları ve bagajdaki bavulları tahliye etti. Araç Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşananları anlatan Bayram Özen, "Çevre yoluna çıktıktan sonra dumanı fark ettim ve diğer araçlara zarar vermemek için tali yola girdim. Şu an bulunduğumuz yere geldiğimde araçtan inip dumanın geldiği yere baktım motor kapağını açtığımda bir anda alevler yükseldi. Kapılar kapalıydı, zorlayarak kapıları açtım ve ilk iş olarak müşterileri indirdim. Daha sonra bagajdaki valizleri indirdik. İtfaiye gelip müdahale etmesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tesellim kimsenin canının zarar görmemesi" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır