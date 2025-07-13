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Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

Antalya'da yüzde 77'ye ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77'ye ulaştı.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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