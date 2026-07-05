Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 70'e ulaştı.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, nemden dolayı Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır