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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, Yenipazar ilçesi Selimköy köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenipazar istikametinden Selimköy köyü yönüne seyir eden Ş.Ü. idaresindeki 11 EK 527 plakalı otomobil, kavşaktan Yenipazar istikametine çıkış yapmakta olan M.Z.Ç. idaresindeki 26 AFK 718 plakalı otomobile sol yan kısmından çarptı.

BİLECİK'TEKİ KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada 11 EK 527 plakalı aracın sürücüsü Ş.Ü. ve araçta bulunan S.Ü., A.Ü., B.Ü., A.Z.Ü., H.Ü. ile diğer aracın sürücüsü M.Z.Ç. ve yolcular S.Ç., S.Ç., S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. 10 yaralı, ambulanslarla tedbir ve tedavi amaçlı olarak Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik kaza
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