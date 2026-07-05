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Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'nda korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, alarma durumu verildi

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuz haline geçirilirken, kontrollü şekilde iniş yapan uçak ardından hangara çekildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'nda korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, alarma durumu verildi

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sularında Bursa semalarında uçan iki kişilik uçağın tekerleklerinin açılmadığı yönünde yapılan ihbar üzerine Yunuseli Havalimanı'nda acil durum prosedürü devreye alınıp itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri alarma geçirildi.

Bursa daki Yunuseli Havaalanı nda korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, alarma durumu verildi 1

İNİŞ TAKIMLARI AÇILMADI, HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ

Kule kontrolünde uçak, acil gerçekleştirdi. Sonrasında ise güvenli şekilde hangara çekildi. Olayda uçakta tek başına olan pilotun yara almadığı belirtildi.

Bursa daki Yunuseli Havaalanı nda korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, alarma durumu verildi 2

Uçakta yaşanan sensör arızası sebebiyle pilotun uçağın iniş takımlarını simgeleyen 3 yeşil ışığı göremediği bu sebeple tekerleklerin açılmadığını düşünerek acil iniş istediği öğrenildi. Kulenin devreye girmesiyle tekerlerinin açıldığı belirlenen uçak kontrollü şekilde piste iniş gerçekleştirdi.

Bursa daki Yunuseli Havaalanı nda korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, alarma durumu verildi 3

UÇUŞ TRAFİĞİNDE KESİNTİ OLMADI

Olayın ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşansa da uçuş trafiğinde kesinti olmadı. İhbar sonrası hızlı müdahale, havacılık güvenliği açısından kritik bir örnek teşkil etti.

Bursa daki Yunuseli Havaalanı nda korku dolu anlar! İniş takımları açılmadı, alarma durumu verildi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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