Ağabeyinin kullandığı araçtan kazada yola savrulan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 34 CTL 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ticari taksiye çarptı.

MUĞLA'DA ZİNCELEME KAZA

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ardından bir minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü E.D.'nin kardeşi Emircan D. (24), kapısı açılan araçtan yola savruldu.

AĞABEYİNİN KULLANDIĞI ARAÇTAN SAVRULDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emircan D'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır