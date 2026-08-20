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Zeytinburnu açıklarındaki gemide zehirlendiler! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemideki 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

Zeytinburnu açıklarındaki gemide zehirlendiler! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mil açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 kişiyi alarak Ataköy'de sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zeytinburnu açıklarındaki gemide zehirlendiler! 4 kişi hastaneye kaldırıldı 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.08.2026 Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edilmiştir. Olay yerine sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy’e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Olaydan etkilenen gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Personelin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Zeytinburnu açıklarındaki gemide zehirlendiler! 4 kişi hastaneye kaldırıldı 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu gemi
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