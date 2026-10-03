Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı

Son dakika: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak Ataşehir Belediye Başkan vekili seçilen Murat Güneş gözaltına alındı.

BU SABAH GÖZALTINA ALINDILAR

Güneş ile birlikte 13 ismin daha gözaltına alındığı belirtilirken, aralarında belediye başkan yardımcılarının olduğu öğrenildi.

Ataşehir Belediye Meclisinde CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesi geçtiğimiz 1 Ekim’de AK Parti’ye geçmişti.

Söz konusu geçişlerin ardından açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, "18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız" demişti.