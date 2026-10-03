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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı

Son dakika haber: Ataşehir Belediye Başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı. Güneş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak kazanmıştı.

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Devrim Karadağ

Son dakika: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak Ataşehir Belediye Başkan vekili seçilen Murat Güneş gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesi ne operasyon! Başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı 1

BU SABAH GÖZALTINA ALINDILAR

Güneş ile birlikte 13 ismin daha gözaltına alındığı belirtilirken, aralarında belediye başkan yardımcılarının olduğu öğrenildi.

Ataşehir Belediye Meclisinde CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesi geçtiğimiz 1 Ekim’de AK Parti’ye geçmişti.

Söz konusu geçişlerin ardından açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, "18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ataşehir Belediyesi
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