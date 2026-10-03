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Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı

Sarıyer’de karşı yönden hızla gelen aracın, seyir halindeki otomobili sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 6 otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı

Sarıyer'deki olay, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki otomobil, karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobillere çarptı.

Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı 1

KAZADA YARALANDILAR

Kazada sürücü C.K. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Y.K. ve park halindeki otomobillerden birinin içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı 2

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası karşı şeritten hızla gelen otomobil olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

Sarıyer’de hareketli anlar! Park halindeki 6 araca çarptı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer
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