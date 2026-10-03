Beyoğlu'nda gece kulüplerine operasyon! 20 işletme kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen unsurların önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda; dilencilik ve çocukların dilendirilmesi, turistlere yönelik ısrarcı satış ve hanutçuluk, herhangi bir yasal yetkisi bulunmaksızın park yeri göstererek vatandaşlardan para talep edilmesi ile sokak ve kaldırımları işgal eden, çevreye rahatsızlık verecek seviyede gürültüye neden olan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen eğlence mekanlarına yönelik denetimler düzenlendi.

15 DİLENCİYE VE 25 ÇOCUKLA İLGİLİ İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 15 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, dilendirildiği belirlenen 25 çocukla ilgili de gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

HANUTÇULUK YAPAN 35 KİŞİYE İŞLEM

Turistlere yönelik hanutçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 35 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. Bu faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 10 iş yeri hakkında ise kapatma işlemi gerçekleştirildi.

Herhangi bir yasal yetkisi bulunmadan park yeri göstererek vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

10 İŞLETMEYE KAPATMA İŞLEMİ

Ekipler tarafından 25 alkollü işletme denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında kapatma işlemi uygulandı. Vergi denetim ekiplerinin kontrollerinde ise mevzuata aykırılık tespit edilen eğlence mekanlarına toplam 725 bin TL idari para cezası kesildi.

610 KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI, 11 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulama kapsamında 610 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 şahıs yakalandı. Denetimlerde tespit edilen şahıs ve iş yerleri hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli ve idari işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır