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Üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teras katında bulunan yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle A.Y.F. ile üvey babası A.D.(45) arasında tartışma çıktı.

Üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti 1

SAKARYA'DA KAN DONDURAN CİNAYET

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.F., üvey babası A.D.'ye tabancayla ateş etti. Boynunun sağ tarafından vurularak kanlar içinde kalan A.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti 2

ÜVEY OĞLU TARAFINDAN TABANCAYLA VURULAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastanenin önüne akın etti. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, üvey oğul A.Y.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya baba
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