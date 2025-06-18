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Antalya'da yürek yakan kaza: Araçtan çıkamadılar, can verdiler!

Antalya'da 46 yaşındaki Raşit Akdeniz 70 yaşındaki akrabası Ali Uyanık'ı aracı ile evine götürürken feci kaza meydana geldi. Akdeniz'in kullandığı cip kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan iki adam hayatını kaybetti.

Antalya'da yürek yakan kaza: Araçtan çıkamadılar, can verdiler!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Raşit Akdeniz'in (46), akrabası Ali Uyanık'ı (70) evine götürürken kullandığı cip, kontrolünden çıkıp sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan Akdeniz ve Uyanık, hayatını kaybetti.

Yürek yakan kaza, saat 00.30 sıralarında, Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde gerçekleşti. Raşit Akdeniz'in yönetimindeki 07 AAK 810 plakalı cip, kontrolden çıkıp yaklaşık 120 santimetre derinliğindeki sulama kanalına yan düştü.

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[Kazada vefat eden Ali Uyanık (70)]

Araçtaki sürücü Raşit Akdeniz ile yolcu Ali Uyanık araçtan çıkamadı. İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

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[Kazada vefat eden Raşit Akdeniz (46)]

Ekiplerin araçtan çıkardığı Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Raşit Akdeniz'in akrabası olan Ali Uyanık'ı evine götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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