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Antalya'daki kreşte akran zorbalığı skandalı! 2 yaşındaki bebeği darp ettiler

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Antalya'da özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında iki çocuk tarafından acımasızca darp edildi. Dehşete düşüren olay güvenlik kameralarına yansırken, aile soluğu savcılıkta aldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan anne Buse Altıparmak, kızını 28 Mart sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki özel kreşe bıraktıktan sonra işine gitti.

"BAŞKA BİR ÇOCUK ISIRDI"

Kreş yönetiminden öğle saatlerinde "kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı" söylenerek aranması üzerine çocuğunun yanına giden Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu fark etti.

DAYAK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Buse Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürdü. Çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından dövüldüğünü gördü.

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AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Altıparmak çifti konuyla ilgili kreş ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Buse Altıparmak, kreşten kendisini arayarak kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığını, durumunun iyi olduğunu söylediklerini anlattı.

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Kızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, şunları kaydetti:

-Kreş yönetimi telefonda kızını darp eden çocuğun kreşle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Bunun üzerine daha çok endişelenmeye başladım ve kreşe gittim. Bana yaşanan olayla ilgili görüntü olmadığını söyleyip kızımı getirdiler.

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-Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu.

-Olayın ne olduğunu sorduğumda yine ısırılma olduğunu söylediler. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti.

Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darp edilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi."

Altıparmak, kızının olayın ardından uykudan ağlayarak uyandığını ve uykuya dalmak istemediğini ifade etti.

"YANLARINDA HİÇBİR ÖĞRETMEN, BAKICI VE SORUMLU YOKTU"

Baba Altıparmak da eşinin aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, kızını gördüğünde yüzünde morluk, yara, kulağında, burnunda kanama ve her yerinin yara bere içinde olduğunu anlattı.

Kreş yönetiminin ilk aşamada görüntüleri kendilerine göstermediğini aktaran Altıparmak, "Savcılık aracılığıyla görüntüleri aldığımızda olayın ne kadar vahim olduğunu gördük. Kamera kaydında bebeğim darp edildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk kızımı acımasızca darp ediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor." diye konuştu.

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Çocuğu dövüldüğünde hiçbir sorumlunun gelmediğini ve geldikten sonra da kızlarını sakinleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Altıparmak, yaşanan olay sonrası ambulansa ve polise haber verilmediğini, bebeğin uyutulmaya çalışıldığını kaydetti.

Kreş yönetiminin kızını döven aileye görüntüleri izlettiğini, kendisine ise olayın yaşandığı yerde görüntü olmadığının aktarıldığını dile getiren Altıparmak, sorumlulardan şikayetçi olduklarını vurguladı.

KREŞTEN AÇIKLAMA

Kreş sorumlusu C.B. de yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin başladığını, açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya darp kreş bebek
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