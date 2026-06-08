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Antalya'daki Otokoç saldırısında 'yurt dışı' detayı! Vali Şahin açıkladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Ford Otokoç yetkili servisine saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, olayla ilgili şüphelilerin yurt dışı bağlantılarının incelendiği ve gerekirse kırmızı bülten çıkarılabileceğini açıkladı.

Antalya'daki Otokoç saldırısında 'yurt dışı' detayı! Vali Şahin açıkladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Otokoç yetkili servisine yönelik silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Antalya daki Otokoç saldırısında yurt dışı detayı! Vali Şahin açıkladı 1

13 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında daha önce 5 zanlının yakalandığını belirten Şahin, "Failin ve faillerin bulunması ile ilgili yapılan çalışmayla en son 5 kişi yakalanmıştı. Sabah da 8 şüpheli alındı ve bugün itibarıyla 13 kişi gözaltında." dedi.

Antalya daki Otokoç saldırısında yurt dışı detayı! Vali Şahin açıkladı 2

YURT DIŞI BAĞLANTISI

Olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığını ifade eden Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda kırmızı bültenle aranan bazı kişilere ulaşılmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

Şahin, gerekli görülmesi halinde yeni kırmızı bülten çıkarılması için de girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.

Antalya daki Otokoç saldırısında yurt dışı detayı! Vali Şahin açıkladı 3

NE OLMUŞTU?

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine dün yüzü kapalı bir kişi tarafından ateş açılmış ve binanın ön cephesindeki cama isabet eden 2 kurşun hasara yol açmıştı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya saldırı
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