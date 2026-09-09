Antalya'daki yangında 3. günde kahreden haber... Herkes seferber oldu: Kuryeler erzak taşıyor, mahalleli havuz dolduruyor!

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 kişinin etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın alevlere teslim olduğu orman yangınının enerjisi düşürüldü. 3 gündür alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar, parasını ceplerinden ödedikleri suyu traktör, tanker ve beton mikserleriyle taşıyıp helikopterlerin su aldığı havuzu doldurdu ve ekiplere destek verdi.

KURYELER SEFERBER OLDU

Diğer yandan, yangın bölgesinde gönüllü olarak görev yapan çok sayıda kurye, erzak dağıtım alanlarında temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları, ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaşıp, alevleri söndürmeye çalışan personele dağıttı. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler, söndürme çalışmalarına da yardım etti.

ÇALIŞMALARI YÖNETİYORLAR

Aksu Karagöz'de konumlanmış yangın yönetim aracındaki görevliler ise bulundukları noktadan yangının seyrini takip ediyor. İnsansız hava araçları ve helikopterlerden alınan anlık görüntüler analiz edilerek, hangi bölgelerde yoğunluk olduğu, ısı kontrolü yapılabiliyor. Söndürme çalışmalarına katılan araçların konumlandığı noktalar belirlenip, yönlendirmeler yapılıyor.

Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer araçlar ile müdahale sürüyor.

KAHREDEN HABER GELDİ: KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden söndürme çalışmalarına katılan mahalleli, kalp krizi geçirdi. Yeşilkaraman Mahallesi’nde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KÖYLÜLER SU BOŞALTTI, HELİKOPTER HAVUZDAN ALDI

Yangın söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar da destek verdi. Onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su aldığı havuza, traktörleriyle, beton mikserleriyle su taşıdı.

Tankerlerden su boşaltılırken aynı anda helikopterler bambi kovasına havuzlardan su doldurdu. O anlarda mahalleli, helikopterin pervanesinin hava akımı gücünden korunmak için çevrelerindeki materyallere tutundu. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için mahalleye döndü.

'TRAKTÖRÜMÜZLE KÖYDEN SU TAŞIYORUZ'

3 gündür söndürme çalışmalarına katılan mahalleli Şaban Yağan, "Günlerdir yangın köyümüze ulaşmasın diye uğraşıyoruz. Dünden bu yana yangın havuzunu doldurmak için traktörümüzle köyden su taşıyoruz. Cebimizden para verip burayı dolduruyoruz. Dün gece sabaha kadar burayı doldurmak için uğraştık. Gece yangın buraya yaklaşınca yol üstünde müdahale etmek için traktörlerimizle bekledik. Allah çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır