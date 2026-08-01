Antalya Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 ile 30 derece arasında bekleniyor. Nem oranı ise %30 ile %40 arasında değişecek. Rüzgar hızı 15 ile 20 km/saat seviyelerinde olacak. Buradan yola çıkarak, Antalya'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 26 ile 28 derece arasında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 25 ile 27 derece tahmin ediliyor. Nem oranı yine %30 ile %40 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı da 15 ile 20 km/saat arasında seyredecek. Böylece Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak yararlı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacak. Ayrıca, yüksek sıcaklık nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam saatlerine almak daha konforlu bir deneyim sağlar. Bu önlemler, Antalya'da sıcak günlerde sağlıklı vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.