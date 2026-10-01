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Antalya Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

1 Ekim 2026 tarihinde Antalya'da beklenen hava durumu, sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişmesiyle oldukça ılımandır. Güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün geçirecek olanlar için dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu gözlemlenecek. Açık hava aktiviteleri planlayanların, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Antalya'nın güzel havasından yararlanarak keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.

Antalya Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

1 Ekim 2026 tarihindeki Antalya hava durumu oldukça ılımandır. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişmektedir. Güneşli bir sabah ile başlayan gün, birkaç bulut ile keyifli hale gelmiştir. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunulmaktadır. Bugünkü hava, hem güneşli hem de hafif rüzgarlı. Bu durum, Akdeniz'in ılıman ikliminin tipik yansımasıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir tablo sergileyecek. Sıcaklıkların 18 - 23 dereceler arasında dalgalanması bekleniyor. Hava genel olarak açık kalacak. Ortalama düzeyde nem, açık hava planı yapma fırsatı sunuyor. Ancak yaklaşan hafta sonuna doğru hafif yerel sağanak yağışlar olabilir. Bu durum, dışarıda vakit geçirecek kişilerin bazı önlemler almasını gerektirebilir.

Antalya'da yapacağınız açık hava aktiviteleri için pratik öneriler mevcut. Haftanın genel havası güzel geçecek. Ancak ani yağmur veya rüzgarlı havalarda, planlarınızı gözden geçirmek mantıklı olur. Yanınıza hafif bir ceket almanız, ani değişikliklere karşı faydalı olacaktır. Yüzme veya plaj aktiviteleri planlıyorsanız, saatlerinizi dikkatlice seçin. Güneş koruyucu kullanmak da önemli bir detaydır.

Antalya hava durumu, yerli halk ve turistler için avantajlar sunar. Ancak bazı durumlarda dikkatli olunması gereken unsurlar da vardır. Bu güzel Akdeniz kenti ile buluşma fırsatını değerlendirin. Keyifli bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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