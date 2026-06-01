Antalya Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 1 Haziran Pazartesi günü hava durumu yaz mevsimini anımsatıyor. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sahilde ve şehir merkezinde yaz havası hissediliyor. İç kesimlerde yerel yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da genel olarak güneşli ve sıcak hava hakim olacak. 2 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 3 ve 4 Haziran Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Özellikle sahil kesimlerinde denize girenler için uygun koşullar oluşacak. İç ve yüksek kesimlerde yerel yağışlar olabilir. Dağcılık veya doğa yürüyüşü planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemli. Uygun hazırlık yapmak gerekiyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu kullanılmalı. Bol su içmek, sağlığı korumaya yardımcı olacak.