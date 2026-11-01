Antalya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 01 Kasım 2026. Antalya’da hava durumu oldukça ılımandır. Sonbaharın sonlarına yaklaşırken deniz havası ve güneş ışıkları var. Güneş, bugün yüzünü rahatça gösteriyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Sabah serin rüzgarlar etkili olmaktadır. Öğle saatlerinde güneşle birlikte hava ısınmaktadır. Yüksek nem oranı bunaltı yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için ferah giysiler tercih edilmesi akıllıca olur.

Antalya'da bugünkü güneşli hava, genel hava durumu hakkında bilgi veriyor. Akşam saatlerinde hafif serinleme bekleniyor. Mevsim geçişleri nedeniyle, gün batımında sıcaklık 19-22 derece arasında değişecektir. Bu durum, gece hayatına çıkmayı düşünenler için uygun bir ortam sunmaktadır. Plajlarda akşam yürüyüşlerini sevenler, bu günde yürüyüş yapabilirler.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. Havanın çoğunlukla açık olacağı düşünülüyor. Ancak bazı günlerde yerel yağışların beklenebileceği tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklık 20 derece civarında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hafif yağışların olabileceği belirtiliyor. Açık hava etkinlikleri planlayacakların hava tahminlerini dikkate alması önemlidir.

Dışarıda geçireceğiniz güzel günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle akşam dışarıda olmayı düşünüyorsanız bir hırka bulundurmalısınız. Bu, soğuk havada üşümemeniz açısından iyi bir önlem olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da rahatlık sağlayabilir.

Antalya'nın 01 Kasım 2026 tarihi için sunduğu hava durumu cazip görünmektedir. Bu günlerde keyifli anlar yaşamak için gerekli önlemleri almayı unutmayın. Antalya’nın tadını çıkarmak için dışarı çıkın!