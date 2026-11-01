HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 01 Kasım 2026 tarihi, güneşli ve ılıman bir hava sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Gün içinde etkili olan serin rüzgarlar, öğle saatlerinde yerini sıcak havaya bırakacak. Gece hayatına ve plaj yürüyüşlerine uygun bir ortam mevcut. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek, ancak ani yağışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Dışarıda vakit geçirirken rahat giyinmeyi unutmayın.

Antalya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 01 Kasım 2026. Antalya’da hava durumu oldukça ılımandır. Sonbaharın sonlarına yaklaşırken deniz havası ve güneş ışıkları var. Güneş, bugün yüzünü rahatça gösteriyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Sabah serin rüzgarlar etkili olmaktadır. Öğle saatlerinde güneşle birlikte hava ısınmaktadır. Yüksek nem oranı bunaltı yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için ferah giysiler tercih edilmesi akıllıca olur.

Antalya'da bugünkü güneşli hava, genel hava durumu hakkında bilgi veriyor. Akşam saatlerinde hafif serinleme bekleniyor. Mevsim geçişleri nedeniyle, gün batımında sıcaklık 19-22 derece arasında değişecektir. Bu durum, gece hayatına çıkmayı düşünenler için uygun bir ortam sunmaktadır. Plajlarda akşam yürüyüşlerini sevenler, bu günde yürüyüş yapabilirler.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. Havanın çoğunlukla açık olacağı düşünülüyor. Ancak bazı günlerde yerel yağışların beklenebileceği tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklık 20 derece civarında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hafif yağışların olabileceği belirtiliyor. Açık hava etkinlikleri planlayacakların hava tahminlerini dikkate alması önemlidir.

Dışarıda geçireceğiniz güzel günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle akşam dışarıda olmayı düşünüyorsanız bir hırka bulundurmalısınız. Bu, soğuk havada üşümemeniz açısından iyi bir önlem olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da rahatlık sağlayabilir.

Antalya'nın 01 Kasım 2026 tarihi için sunduğu hava durumu cazip görünmektedir. Bu günlerde keyifli anlar yaşamak için gerekli önlemleri almayı unutmayın. Antalya’nın tadını çıkarmak için dışarı çıkın!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladıHaydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı
Türkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bittiTürkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.