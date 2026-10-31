Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OĞLUM REŞAT ÇINAR SİZLERE EMANET"

Başkan Doğan, tutuklanmasının ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğan, mesajında; "Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA