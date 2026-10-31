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Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

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Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası Doğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın" dedi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 1

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 2

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 3

Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 4

"OĞLUM REŞAT ÇINAR SİZLERE EMANET"

Başkan Doğan, tutuklanmasının ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 5

Başkan Doğan, mesajında; "Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 6

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 7

Merkezefendi Belediyesi soruşturması... Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 8
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli belediye
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