Antalya Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Yılın ilk gününe uygun bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %88 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 7.6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:06'da, gün batımı ise 18:19'da gerçekleşecek.

Antalya'da açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri veya doğa gezileri yapabilirsiniz. Bu ılıman havada bu tür etkinlikler keyifli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık 2 ile 17 derece arasında olacak. 3 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 3 ile 27 derece arasında tahmin ediliyor. Bu nedenle açık hava etkinliklerine devam edebilirsiniz.

Sabah ve akşam saatlerinde hava daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağından, terleme artışı görülebilir. Bol su içmeyi unutmamalısınız. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur.

Antalya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu ideal koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlarınızı yapabilirsiniz.