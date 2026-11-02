Antalya Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya, 02 Kasım Pazartesi 2026 tarihi, kış aylarına adım atıyor. Şehir, doğal güzellikleri ve turistik atmosferiyle birleşen bir gün sunuyor. Bugün Antalya'da hava oldukça ılıman. Gündüz saatlerinde termometreler 20 derece civarında bir sıcaklık gösteriyor. Rüzgâr hafif esiyor. Güneş arada bulutların arasından kendini gösteriyor. Bu durum, enerjik bir ruh yaşamak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Açık hava etkinliklerine katılmak isteyenler için uygun bir hava hâkim.

Bugünkü hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sıcaklık, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Ancak, bu haftanın başlarında hafif yağışlı bir hava görünmüştü. Akşam saatlerine doğru yağış azalacak. Gece daha soğuk bir hava ile karşılaşacağız. Dışarıda olmak isteyenler, üzerlerinde ek bir kat giysi bulundurmalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı kalacak. Hafta boyunca sıcaklık 18 - 21 derece aralığında seyredecek. Çarşamba gününden itibaren hava biraz daha soğuyabilir. Yazın sıcak günlerini aratmayacak bir duruma geçiş yapabiliriz. Açık alanda uzun süre bulunmak önemli bir hale geliyor. Ani sıcaklık düşüşleri rahatsız edici olabilir.

Antalya'nın hava durumu izlenirken uygun giyinmek faydalı olacaktır. Günün saatine göre plan yapmak önemlidir. Özellikle sabah erken saatlerinde sıcak kıyafetlerle hazırlığınızı yapmalısınız. Akşam saatlerinde hava serinlediğinde ekstra bir katman bulundurmak akıllıca olacaktır. Bu, keyifli zaman geçirmenizi sağlayabilir.

Antalya'da doğanın ve sıcak iklimin tadını çıkarmak önemli. Hava koşullarına uygun hareket etmek bu serin günlerde konforlu bir deneyim sunacaktır. Şehir, mevsimin geçiş aşamasında bile birçok etkinlik seçeneği sunuyor. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak haftayı değerlendirmek, güzel anılar biriktirmenizi sağlayacaktır.