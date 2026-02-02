HABER

Antalya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Maksimum sıcaklık 5-6 derece, gece ise 0-1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %80 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde, 3 Şubat'tan itibaren hava değişerek güneşli ve ılık günlere dönecek. Hava durumunu takip etmek, açık hava etkinlikleri için plan yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Ufuk Dağ

Antalya'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Gün boyunca aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5-6 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0-1 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 18 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bugün Antalya'da hava durumu yağmurlu ve serin. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Islanmaktan korunmak için bu önlemleri almak önemlidir. Sıcak tutacak kat kat giyinmek de önemli bir noktadır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 3 Şubat Salı günü bol güneş ışığı ile sıcaklık 6-7 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklıkları 11-12 dereceye kadar çıkabilir. 5 Şubat Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9-10 derece civarında seyredecek.

Gelecek günlerde hava durumu güneşli ve ılık günlere dönüşecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

