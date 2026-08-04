Antalya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 27-28 derece aralığında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19-20 dereceye düşecek. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Nem oranı ise gün boyunca %60-65 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 27-28 derece olacak. Hava kısmen güneşli görünmekte. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 28-29 derece aralığında olacak. Hava yine kısmen güneşli kalacak. 7 Ağustos Cuma günü ise hava sıcaklığı 29-30 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı beklenmekte.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için, öğle saatlerinde dışarıda güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek, sıcak havalarda konforlu hissetmenize yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu koşulları dikkate almanızda fayda var.