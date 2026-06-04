Antalya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu 4 Haziran 2026 Perşembe günü, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık, 9-12 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Haziran Cuma günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20-22 derece arasında değişecek. 6 Haziran Cumartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21-23 derece arasında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21-23 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 7 Haziran Pazar günü beklenen yağışlı hava nedeniyle, açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkatli olmalısınız. Bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmenizde yarar var.