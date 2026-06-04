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Antalya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman geçecek. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, akşam saatlerinde ise 9-12 derece arasında değişecek. 5 Haziran Cuma günü hava bulutlu ve sıcaklıklar 20-22 derece olacak. 7 Haziran Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve etkinlik planlamalarını dikkatlice yapmak önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da hava durumu 4 Haziran 2026 Perşembe günü, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık, 9-12 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Haziran Cuma günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20-22 derece arasında değişecek. 6 Haziran Cumartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21-23 derece arasında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21-23 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 7 Haziran Pazar günü beklenen yağışlı hava nedeniyle, açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkatli olmalısınız. Bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmenizde yarar var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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