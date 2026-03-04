Antalya Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba. Antalya’da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 20 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif. Güney yönlerden esecek. Bu durum günün genelinde rahat bir hava sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Mart Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17-18 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü de hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar yine 17-18 derece civarında olacak. 7 Mart Cumartesi günü ise hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar yine 17-18 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak iyi bir fikir. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak veya sahil kenarında dinlenmek keyiflidir. Gece saatlerinde hafif bir ceket giymek gerekir. Hırka almak da serin havaya karşı iyi bir koruma sağlar. Rüzgarların hafif olması, açık hava aktiviteleri için uygun.

Antalya'daki hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminleri, açık hava etkinlikleri için uygundur. Güzel havanın tadını çıkarırken, hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Ayrıca gerekli önlemleri almak da önemlidir.