Antalya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına yükselecek. Gece ise sıcaklık 12 dereceye inmesi bekleniyor. Hafif esen rüzgar, açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 18-19 derece arasında değişecektir. Bu güzel havayı doğa yürüyüşleri, sahilde gezintilerle değerlendirebilirsiniz.

Antalya Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açıktır. Hava güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif esecektir. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar beklenmektedir.

Açık hava etkinlikleri için bugün uygun bir gün. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava olacak. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için idealdir. Hava koşulları dışarıda keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü sıcaklık 18 derece olacak. Bununla birlikte güneşli bir gün bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. Hava yine sıcak ve güneşli olacaktır. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 18 derece civarına gerileyecek. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahilde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya açık hava sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca hava ılımandır. Hafif kıyafetlerle dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru hava serinleyebilir. İnce bir mont veya hırka almak iyi bir fikir olacaktır.

Antalya'da hava durumu 5 Mart 2026 Perşembe günü güneşli olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecektir. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle keyifle değerlendirebilirsiniz.

