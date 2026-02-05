Antalya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe'de Antalya'da hava serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:52, gün batımı ise 18:23 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. 7 Şubat Cumartesi günü hava 0 ile 9 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hâkim olacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıklar -2 ile 9 derece arasında bekleniyor. Bulutların arasından ara ara güneş kendini gösterecek.

Serin ve değişken hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Yanınızda bir şal veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekli. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

Antalya'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini aklınızda bulundurun. Planlarınızı buna göre yaparsanız, gününüz daha konforlu geçer.