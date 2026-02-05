HABER

Antalya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu serin ve bulutlu geçiyor. Bugün sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 seviyelerinde seyrediyor ve rüzgar hızı 5.6 km/saat. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında farklılıklar bekleniyor. 6 Şubat'ta hafif yağmur, 7 Şubat'ta güneşli hava olacak. Kat kat giyinmek, şal veya ceket bulundurmak ve rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemli. Hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre düzenleyebilirsiniz.

Seray Yalçın

Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe'de Antalya'da hava serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:52, gün batımı ise 18:23 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. 7 Şubat Cumartesi günü hava 0 ile 9 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hâkim olacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıklar -2 ile 9 derece arasında bekleniyor. Bulutların arasından ara ara güneş kendini gösterecek.

Serin ve değişken hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Yanınızda bir şal veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekli. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

Antalya'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini aklınızda bulundurun. Planlarınızı buna göre yaparsanız, gününüz daha konforlu geçer.

