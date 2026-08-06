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Antalya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya, 6 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava durumu yaşayacak. Gündüz sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. Rüzgar hafifliği ile kuzeydoğudan esecek. Nem oranı ise %50 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda geçirilen zamanlarda bol su içmek ve güneşten korunmak önemli hale gelecek. Bu hava koşullarında gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Antalya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27 - 28 derece civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esmesiyle kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise %50 civarında kalacak.

Bugün Antalya'da hava sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 27 - 28 derece aralığında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeydoğudan esecek. Nem oranı yine %50 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 27 - 28 derece aralığında bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 28 - 29 dereceye ulaşması öngörülüyor. Rüzgar hafif ve kuzeydoğudan esecek. Nem yine %50 seviyesinde seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında bazı önlemler almak gerekecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak olanlar bol su içmeli. Güneş ışınlarından korunmak da önemli bir konu. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Eğer çıkmanız gerekirse, şapka takmak elzemdir. Güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır.

Antalya'da hava durumu genel anlamda sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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