Antalya Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Mayıs Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu güzel hava açık hava etkinlikleri için ideal. Plaj keyfi yapmak için de uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu keyifli bir seyir izleyecek. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hâkim olacak. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 22 ile 24 dereceye yükselecek. Hava yine güneşli kalacak. 9 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklıklar 23 ile 25 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için güneş koruyucu ürünleri kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olur. Böylece Antalya'da geçirilecek günlerin tadını çıkarabilirsiniz.