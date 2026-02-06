HABER

Antalya Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti ile geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişiklik gösterirken, nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7 km/saat seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Şubat Cumartesi günü kısmen güneşli bir gün yaşanacak ve sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında olacak.

Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgarın hızı 7 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:54, gün batımı saati ise 18:25 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Şubat Cumartesi günü kısmen güneşli olacak. 8 Şubat Pazar günü çok bulutlu geçecek. 9 Şubat Pazartesi günü artan bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için hafif bir mont veya ceket bulundurulması tavsiye edilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hassas bünyeye sahip kişilerin dikkatli olmaları öneriliyor.

