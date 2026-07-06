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Antalya Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Temmuz 2026 tarihi, hava durumu açısından beklenmedik sürprizler sunuyor. Genellikle sıcak olan bölge, bugün 23-24 derece arası sıcaklık ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık artışları bekleniyor. 7 Temmuz'da 22-23 derece, 8 Temmuz'da 24-25 derece öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için hava durumunu takip etmek önemlidir; ani değişimlere karşı hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor.

Antalya Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 6 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu, sürprizlerle dolu. Genellikle sıcak ve güneşli olan Antalya, bugün farklı bir hava koşuluyla karşılaşıyor. Hava sıcaklığının 23 - 24 derece civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu durum, Antalya'nın tipik yaz havasından bir sapma yaratıyor. Bölge halkı için alışılmadık bir deneyim sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya hava durumu, daha sıcak koşullara dönüşecek. 7 Temmuz Salı günü, hava sıcaklığının 22 - 23 derece aralığında olması tahmin ediliyor. Sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığının 24 - 25 derece civarına yükselebileceği öngörülüyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimiyetinin olması bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığının 23 - 24 derece arasında olması düşünüyor. Çoğunlukla güneşli bir hava koşulunun hakim olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlamak faydalı olacaktır. Hava durumunu kontrol etmek, önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetleri yanıma almak, günün keyfini artırır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde, dışarıda vakit geçirmek kısıtlanmalıdır. Kapalı alanlarda zaman geçirmek daha uygun olabilir.

Antalya'nın gelecekteki hava durumu, yazın tipik sıcak günlerine dönüş yapacak gibi görünüyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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