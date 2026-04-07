Antalya Hava Durumu! 07 Nisan Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu bahar gününü andırıyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 12 derece civarındayken, öğleye doğru 20 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle Antalya'da hava, "ılıman ve keyifli" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Nisan Çarşamba günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecek. 9 Nisan Perşembe günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 19 derece arasında seyredecek. 10 Nisan Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Bu durum, Antalya'da keyifli bir dönem geçireceğimizi gösteriyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik olabileceğinden, yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak sahil yürüyüşleri yapabilirsiniz. Açık hava kafelerinde vakit geçirebilirsiniz. Rüzgarın hafif olması, deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunuyor. Antalya'da hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor.