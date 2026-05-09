Antalya Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Gece ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 4,84 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve açık kalacak. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 19 ile 23 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları 3,14 ile 4,84 km/saat arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize girebilir veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Gündüzleri hafif kıyafet tercih ediniz. Akşamları serin olabileceğini göz önünde bulundurun. Yanınıza bir ceket almayı unutmayın. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir.