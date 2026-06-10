Antalya Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %58 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 10 - 14 km/s seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak kalacak. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak. 12 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 29 - 30 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı yine %58 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı da 10 - 14 km/s seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek gerekebilir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunmamakta yarar var. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bu önlemleri almak gerekiyor.