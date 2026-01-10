HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü beklenen hava durumu, aralıklı yağışlarla birlikte gök gürültüsü olacak. Sıcaklık sabah 10°C, gündüz 14°C, akşam 13°C, gece 12°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah kuzeyden 14 km/saat, öğle saatlerinde güneyden 24 km/saat hızla esecek. Nem oranı %76 ile %78 arasında değişecek. 11 ve 12 Ocak’ta orta şiddetli yağmur görülmesi bekleniyor. Hava durumu dalgalanmalara açık.

Antalya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Antalya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü beklenen hava durumu, sabah aralıklı yağışlı olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık sabah 10°C, gündüz 14°C, akşam 13°C ve gece saatlerinde 12°C civarında seyredecek.

Rüzgar sabah kuzey yönünden 14 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde güney yönünden 24 km/saat esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar güney yönünden 25 km/saat hıza ulaşacak. Gece saatlerinde ise kuzeybatıdan 21 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %76 ile %78 arasında değişim gösterecek.

Antalya'da 11 Ocak Pazar günü hava durumu orta şiddetli yağmurla geçecek. Sıcaklık 17°C ile 11°C arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yine orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 10°C arasında olacak. 13 Ocak Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 7°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalanma gösterebilir. Antalya'da yağışlı hava dönemsel olarak etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar hızı ise farklı yönlerden değişiklik gösterecek. Nem oranı da gün boyunca değişim gösterebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.