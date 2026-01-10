Antalya Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü beklenen hava durumu, sabah aralıklı yağışlı olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık sabah 10°C, gündüz 14°C, akşam 13°C ve gece saatlerinde 12°C civarında seyredecek.

Rüzgar sabah kuzey yönünden 14 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde güney yönünden 24 km/saat esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar güney yönünden 25 km/saat hıza ulaşacak. Gece saatlerinde ise kuzeybatıdan 21 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %76 ile %78 arasında değişim gösterecek.

Antalya'da 11 Ocak Pazar günü hava durumu orta şiddetli yağmurla geçecek. Sıcaklık 17°C ile 11°C arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yine orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 10°C arasında olacak. 13 Ocak Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 7°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalanma gösterebilir. Antalya'da yağışlı hava dönemsel olarak etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar hızı ise farklı yönlerden değişiklik gösterecek. Nem oranı da gün boyunca değişim gösterebilir.