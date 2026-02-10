HABER

Antalya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Şubat 2026'da hava durumu bulutlu ve kapalı geçecek. En düşük sıcaklık 4.7°C, en yüksek sıcaklık ise 17.6°C olacak. Nem oranı %75 seviyesinde. Rüzgar hızı 19.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. 11 Şubat'ta hava daha bulutlu olacak ve sıcaklık 0°C ile 7°C arasında değişecek. 12 Şubat'ta karla karışık yağmur bekleniyor. Hava koşulları, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Uygun kıyafetler giymek önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu önemli bilgiler sunuyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 4.7°C, en yüksek sıcaklık 17.6°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %75 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 19.5 km/saat olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı ise 18:30 olarak hesaplandı.

11 Şubat Çarşamba günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 0°C ile 7°C arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe günü, yer yer şiddetli karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 4°C arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü yağmur görülecek. Sıcaklıklar -1°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Rüzgarın hızlanması beklenen günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda, rüzgardan korunmak için uygun yerler tercih edilmeli. Bu önlemler, sağlık açısından önemli. Ayrıca, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltır.

