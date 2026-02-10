Antalya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu önemli bilgiler sunuyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 4.7°C, en yüksek sıcaklık 17.6°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %75 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 19.5 km/saat olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı ise 18:30 olarak hesaplandı.

11 Şubat Çarşamba günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 0°C ile 7°C arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe günü, yer yer şiddetli karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 4°C arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü yağmur görülecek. Sıcaklıklar -1°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Rüzgarın hızlanması beklenen günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda, rüzgardan korunmak için uygun yerler tercih edilmeli. Bu önlemler, sağlık açısından önemli. Ayrıca, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltır.