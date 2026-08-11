Antalya Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 17 ile 18 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarının ortalama değerlerine çok benziyor. Genellikle güneşli bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik olmaması öngörülüyor. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 28 dereceye yükselecek. 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde sıcaklıklar ise 25 ile 26 derece arasında olacak. Bu günlerde hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Antalya'daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 11 Ağustos'ta ortada bulunmamak faydalı olacak. Gün ortasında, sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Bu nedenle güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek rahatlık sağlayacaktır.

Antalya'da 11 Ağustos 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Uygun önlemler almak da önerilmektedir.